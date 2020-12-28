Названы пять простых способов собрать крупную сумму

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Анастасия Бондаренко объяснила, как правильно организовать накопление денег. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, в первую очередь стоит открыть пополняемый депозит в банке и перечислять туда 10–15% от всех доходов. Второй способ – "округлять" сумму средств на карте.

"Предположим, на карте лежит 20 147 рублей, округляем их до 20 100 рублей или до 20 000 рублей, а 47 или 147 рублей отправляем в копилку. Кажется, что маленькие суммы – это неэффективно и долго, но если посчитать, то ежедневно откладываемые 50 рублей через месяц принесут 1 500 рублей, а через год – 18 000 рублей", – объяснила принцип Бондаренко.

Еще один удобный формат накопления подразумевает еженедельное перечисление средств на депозит. В данном случае речь может идти о любой комфортной сумме.

Кроме того, можно отправлять на хранение любые доходы сверх зарплаты. К таком суммам можно причислить премии, налоговый вычет или средства от продажи вещей в Сети.

Наконец уместно будет оформить автоматическое ежемесячное перечисление денег с активного счета в копилку или на пополняемый депозит. Такая услуга предоставляется в онлайн-приложениях банков.

Эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско ранее рассказала, как следует управлять личными финансами. По ее словам, первым и главным способом является составление финансового плана.

