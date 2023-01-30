Инвестор назвал причины роста курса евро

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Частный инвестор Федор Сидоров назвал причины роста курса евро. Об этом сообщает RT.

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся до 76 рублей. В 13:37 по московскому времени евро достиг 76,0025 рубля, что стало максимальным значением с 9 января 2023 года.

В ходе беседы с RT Сидоров назвал одной из причин роста курса евро – завершение налогового периода в России. В это время компании-экспортеры продают валюту и зачисляют в российский бюджет налоги и акцизы.

"Вторая – рынок закладывает негативные ожидания в связи с введением Европой эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля", – отметил эксперт.

Федоров сказал, что на этой неделе состоятся заседания Федеральной резервной системы и Европейского ЦБ по ставкам. Решения заседаний могут привести к волатильности на рынке.

Инвестор добавил, что в течение недели стоимость доллара может составлять от 69 до 72 рублей, евро – от 75 до 77 рублей.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся 30 декабря 2022 года выше 77 рублей впервые с 22 декабря. Курс доллара в те же минуты упал до 71,23 рубля.



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