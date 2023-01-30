Курс евро на Мосбирже поднялся до 76 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 13:37 по московскому времени евро достиг 76,0025 рубля. Значение стало максимальным с 9 января 2023 года.

Позже рост валюты замедлился и стоимость европейской валюты на бирже находилась на уровне 75,97 рубля. В то же время максимальное значение доллара составило 69,62 рубля.

До этого евро поднимался выше 77 рублей 30 декабря 2022 года. Максимальное значение валюты оценивалось в 77,13 рубля. Позже евро опустился до 76,69 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев призвал россиян хранить сбережения в рублях. Если же человек хочет диверсифицировать свои сбережения, то можно вложиться в дирхам ОАЭ или азербайджанский манат. По мнению Разуваева, доллар и евро являются очень "токсичными" валютами.



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