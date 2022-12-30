Курс евро на Мосбирже поднялся выше 77 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 77 рублей впервые с 22 декабря. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 12:17 по московскому времени курс европейской валюты вырос до 77,13 рубля, увеличившись на 1,49%. Спустя несколько минут рост курса евро замедлился до 0,92%, показатель снизился до 76,69 рубля.

Курс доллара в те же минуты упал до 71,23 рубля (-1,31%).

Ранее экономист Денис Ракша выразил мнение, что курс рубля будет падать до лета следующего года. Он согласился с первым зампредом ЦБ Алексеем Заботкиным, который недавно отметил, что курс рубля ослабевает в последнее время из-за падения цен на нефть.



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