В ЦБ назвали причины ослабления рубля в конце 2022 года

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Банк России в обзоре финансовых рынков объяснил, с чем связано ослабление рубля в конце 2022 года. Об этом сообщается в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте регулятора.

По информации ЦБ РФ, в декабре прошлого года было зафиксировано снижение продажи валюты среди 29 крупнейших российских компаний-экспортеров на 6%. Такая ситуация сложилась на фоне снижения продаж в нефтегазовом секторе.

Одновременно с этим происходили процессы нисходящего ценового тренда на поставляемые на экспорт углеводороды. Кроме того, существенно сократились объемы нефтегазового экспорта.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке стали системно значимые банки, но даже в их случае объем продаваемой валюты в ноябре и декабря снизился относительно октября – 727 и 725 против 837 миллиардов рублей соответственно.

В конце 2022 года дополнительно ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублевые. Как следствие, возник спрос банков на иностранную валюту, призванный компенсировать влияние на открытую валютную позицию.

Сервис выбора финансовых и страховых услуг "Сравни" ранее провел исследование изменений финансовой активности россиян в начале 2022 года. Оказалось, что сейчас наиболее востребованы краткосрочные вклады, а их сумма равна от одной до 500 тысяч рублей.



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