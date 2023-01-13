09:54Общество
Аналитики узнали, как изменилось финансовое поведение россиян в начале 2023 года
Фото: depositphotos/Tiko0305
Сервис выбора финансовых и страховых услуг "Сравни" провел исследование и проанализировал, как изменилась финансовая активность россиян в начале этого года. Об этом пишет RT.
Специалисты взяли период с 1 по 9 января и сравнили его с аналогичным прошлого года, а также с показателями, которые были зафиксированы с 23 по 31 декабря.
Выяснилось, что граждане РФ в начале 2023 года стали отдавать предпочтение менее долгосрочным вкладам:
- три месяца – 24%;
- шесть месяцев – 23%;
- год – 21%;
- месяц – 12%;
- на срок свыше года – 8%.
Кроме того, стало известно, какого размера вклады делают россияне:
- от одной до 500 тысяч рублей – 42%;
- от миллиона рублей и выше – 30%;
- от 500 тысяч до миллиона рублей – 17%.
Что касается ставок по вкладам, в начале текущего месяца они не изменились, если сравнивать с концом декабря. Средняя ставка составила 8,2% годовых.
Однако, как отметили аналитики, в первые девять дней января увеличилось количество людей, которым одобрили кредит. Показатель вырос с 27 до 32%.
В среднем россияне запрашивали в начале месяца кредиты на 300 тысяч рублей. Чаще всего заявки оставляли жители следующих городов:
- Москвы;
- Санкт-Петербурга;
- Краснодара.
Результаты исследования также показали, что средняя сумма микрозаймов с 1 по 9 января составила 29,7 тысячи рублей. Эти кредиты выбирали жители:
- Москвы;
- Санкт-Петербурга;
- Нижнего Новгорода.
Ранее финансовый консультант Екатерина Астахова заявила, что брать кредиты в банках стоит лишь для покупки жилья, автомобиля или для развития собственного дела. Она пояснила, что заимствовать деньги у банка нужно только на вещи, которые будут приносить доход в будущем или улучшат качество жизни.
По ее словам, в прошлом году неплохие ставки были на авторынке. При этом при оформлении потребительского кредита эксперт рекомендовала 10 раз проверить, точно ли он нужен. По мнению Астаховой, кредит на организацию свадьбы и путешествий – излишество.
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