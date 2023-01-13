Аналитики узнали, как изменилось финансовое поведение россиян в начале 2023 года

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Сервис выбора финансовых и страховых услуг "Сравни" провел исследование и проанализировал, как изменилась финансовая активность россиян в начале этого года. Об этом пишет RT.

Специалисты взяли период с 1 по 9 января и сравнили его с аналогичным прошлого года, а также с показателями, которые были зафиксированы с 23 по 31 декабря.

Выяснилось, что граждане РФ в начале 2023 года стали отдавать предпочтение менее долгосрочным вкладам:

три месяца – 24%;

шесть месяцев – 23%;

год – 21%;

месяц – 12%;

на срок свыше года – 8%.

от одной до 500 тысяч рублей – 42%;

от миллиона рублей и выше – 30%;

от 500 тысяч до миллиона рублей – 17%.

Кроме того, стало известно, какого размера вклады делают россияне:Что касается ставок по вкладам, в начале текущего месяца они не изменились, если сравнивать с концом декабря. Средняя ставка составила 8,2% годовых.

Однако, как отметили аналитики, в первые девять дней января увеличилось количество людей, которым одобрили кредит. Показатель вырос с 27 до 32%.

В среднем россияне запрашивали в начале месяца кредиты на 300 тысяч рублей. Чаще всего заявки оставляли жители следующих городов:

Москвы;

Санкт-Петербурга;

Краснодара.

Москвы;

Санкт-Петербурга;

Нижнего Новгорода.

Результаты исследования также показали, что средняя сумма микрозаймов с 1 по 9 января составила 29,7 тысячи рублей. Эти кредиты выбирали жители:Ранее финансовый консультант Екатерина Астахова заявила , что брать кредиты в банках стоит лишь для покупки жилья, автомобиля или для развития собственного дела. Она пояснила, что заимствовать деньги у банка нужно только на вещи, которые будут приносить доход в будущем или улучшат качество жизни.

По ее словам, в прошлом году неплохие ставки были на авторынке. При этом при оформлении потребительского кредита эксперт рекомендовала 10 раз проверить, точно ли он нужен. По мнению Астаховой, кредит на организацию свадьбы и путешествий – излишество.

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