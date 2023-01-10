Россиянам рассказали о способе выгодно получить кредит

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Гражданин сможет получить ставку по кредиту на 1% ниже, если проанализировать договор с банком, заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко.

По ее словам, в РФ цифровые технологии дошли до такого уровня, что практически любую операцию можно совершить без похода в банк. Она напомнила, что многие кредитные организации имеют свое мобильное приложение. Именно благодаря этим сервисам можно найти более выгодные условия.

"Если подавать документы на кредит в офисе, то процентная ставка может быть выше на 0,5–1%, чем при оформлении с помощью приложения", – поделилась Соловиченко в интервью радио Sputnik.

Но во многих случаях придти в офис банка все же необходимо, отметила эксперт. Это нужно тогда, когда человек хочет взять займ, который предусматривает расширенный пакет документов. Помимо этого, поделилась Соловиченко, некоторые кредитные организации вообще не заключают договор в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому в России продлевается действие программы "Льготная ипотека" до 1 июля 2024 года, а также расширяются условия "Семейной ипотеки".

Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или на покупку земельного участка для его строительства.

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