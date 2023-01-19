Аналитики выяснили среднее количество кредитов заемщика из РФ в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В декабре прошлого года среднее количество кредитов у заемщика из РФ составило 2,3. Об этом информирует RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Чаще всего кредит брали жители от 25 до 30 лет (2,6 кредита), а меньше всего – люди старше 65 лет (1,8 кредита). Наибольшее среднее количество розничных займов отметили в Ханты-Мансийском АО (2,4), наименьшее – в Чечне, республиках Крым и Ингушетия, Севастополе (по 1,6) и Дагестане (1,7).

"Незначительная динамика среднего показателя количества кредитов на одного заемщика свидетельствует о том, что внешняя ситуация не оказала существенного влияния на рынок розничного кредитования", – заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он отметил, что кредитование населения восстановилось после снижения ключевой ставки Центробанка и сокращения рыночных ставок.

Ранее платформа выбора финансовых и страховых услуг "Сравни" выяснила, как изменилась финансовая активность жителей РФ в начале 2023 года. Так, россияне стали отдавать предпочтение менее долгосрочным вкладам. Если говорить о ставках по вкладам, в начале января они не изменились.



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