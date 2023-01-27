Экономист рассказал, пробьет ли доллар отметку в 80 рублей в этом году

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Экономист Денис Ракша не исключил, что в течение года курс доллара вырастет до 80 рублей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что это будет зависеть от баланса внешней торговли.

"Да, мы пробьем 80 рублей за доллар, только никто не знает, когда точно. Это будет связано с тем, что достаточно резко меняется баланс внешней торговли. То есть, если в 2022 году почти 250 миллиардов долларов составляло положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ, то в этом году это положительное сальдо сильно уменьшится", – пояснил эксперт.

Банк России в обзоре финансовых рынков объяснил, с чем связано ослабление рубля в конце 2022 года. По информации ЦБ РФ, в декабре прошлого года было зафиксировано снижение продажи валюты среди 29 крупнейших российских компаний-экспортеров на 6%. Такая ситуация сложилась на фоне снижения продаж в нефтегазовом секторе.

Одновременно с этим происходили процессы нисходящего ценового тренда на поставляемые на экспорт углеводороды. Кроме того, существенно сократились объемы нефтегазового экспорта.



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