Эксперт объяснил, как добровольные взносы в бюджет РФ могут повлиять на бизнес

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев усомнился в необходимости вводить добровольные взносы в российский бюджет для крупного бизнеса. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Беляев признал, что сейчас бюджет страны нуждается в финансовых вливаниях, однако бизнесу и самому нужны деньги, чтобы пережить тяжелую экономическую ситуацию. Он напомнил, что бизнес составляет большую часть экономики любой страны, поэтому если у него начать забирать деньги, то он лишится стимула развиваться.

"Бизнес – это то, что наполняет бюджет в первую очередь, создает рабочие места, дает заработки трудящимся. И если вы собираетесь каждый раз бизнес обескровливать, отнимать у него доходы, пусть и дополнительные, то тогда возникает вопрос, какой стимул у него развиваться", – пояснил специалист.

В качестве альтернативы для пополнения бюджета Беляев предложил увеличить выпуск облигаций государственного займа. По его словам, в таком случае государство бы получало дополнительные деньги, а компании бы не теряли средства, поскольку просто переводили бы их в ценные бумаги.

Еще один вариант – на льготных условиях вложить сверхдоходы компаний в крупные инвестиционные проекты. Это позволит деньгам работать и поспособствует развитию экономики, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что правительство РФ обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет. Эту идею вице-премьера Андрей Белоусов объяснил тем, что в прошлом году у многих компаний были очень хорошие показатели. Между тем дефицит бюджета РФ по итогам января 2023 года составил 1,76 триллиона рублей.

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