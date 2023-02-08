Правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Ранее издание The Bell (признано СМИ-иноагентом в РФ), ссылаясь на источники, опубликовало информацию, что правительство внесло предложение бизнесу о разовом платеже в бюджет. Сумма платежа составляет от 200 до 250 миллиардов рублей. В свою очередь, бизнес ответил другим предложением – на 2023 год увеличить налог на прибыль на 0,5 процентного пункта (п. п.), то есть до 20,5%.

"Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс", – отметил Белоусов.

Спикер заявил, что тема разовой выплаты находится в дискуссии. Он подчеркнул, что никаких повышений налогов не предусматривается.

Первый вице-премьер заявил, что на рассмотрении только однократное взимание налогов, которое именуется windfall tax. Также Белоусов отметил, что отчисление такого налога на добровольной основе и компании в ней принимают участие активно.

Согласно данным Минфина, по итогам января 2023 года дефицит федерального бюджета составляет 1,76 триллиона рублей. Закон о бюджете предусматривает дефицит на этот год в 2,93 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму внесли проект закона, который предусматривает освобождение от мобилизации ИП и глав фермерских хозяйств.

Отсрочку предлагается давать индивидуальным предпринимателя и участникам ООО, у которых работаю 5 и более человек и нет задолженностей по выплате зарплаты и уплате налогов и сборов.



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