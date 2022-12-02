В ГД рассказали о наказании для "дочек" иностранных компаний за неуплату налогов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уголовная ответственность грозит дочерним компаниям иностранных организаций, которые не будут платить налоги в России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова.

По его словам, согласно статье 199 Уголовного кодекса РФ, наказание за неуплату налогов и сборов – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет, включая запрет заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Перед законом все равны. Безусловно, Россия будет пытаться привлечь компании, которые отказываются платить налоги, к ответственности", – пояснил Фаррахов.

Депутат напомнил, что налоговые поступления от "дочек" иностранных компаний составляют часть российского бюджета, поэтому власти будут взыскивать налоги и привлекать неплательщиков в ответственности.

Фаррахов подчеркнул, что неуплата налогов бьет по сотрудникам компаний. Он пояснил, что организации должны платить страховые взносы, от которых зависит пенсия работников.

"Россия никогда не поступит таким же образом. Для нас сотрудники компаний, которые работают на Россию, за ее пределами чрезвычайно важны. И для нас чрезвычайно важна ответственность перед этими людьми", – сказал Фаррахов.

Ранее СМИ сообщали, что иностранные компании запретили свои "дочкам" платить налоги в России. По данным одного из изданий, многие такие организации сталкиваются с затягиванием процесса ликвидации. В этом случае эксперты рекомендовали все равно подавать декларации и отчеты с суммами налогов.



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