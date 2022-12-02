Иностранные компании запретили "дочкам" платить налоги в РФ

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Иностранные компании запретили дочерним организациям платить налоги в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов компании "Деловые решения и технологии".

По данным издания, многие "дочки" и фирмы с иностранными учредителями сталкиваются с затягиванием процесса ликвидации из-за сотрудничества с налоговыми органами. Отмечается, что, несмотря на запрет, у зарегистрированных в РФ юридических лиц сохранились налоговые обязательства, невыполнение которых грозит наказанием.

Эксперты рекомендовали подавать декларации и отчеты с суммами налогов. В этом случае орган сможет самостоятельно взыскать средства со счетов компании.

Ранее Владимир Путин заявил, что компании, которые уходят из России на фоне западных ограничений, продают бизнес за один доллар, надеясь позже вернуться.

По его словам, многие продают многомиллиардное или многомиллионное имущество и надеются вернуться, заключая сейфовые соглашения.



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