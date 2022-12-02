07:40Экономика
Курс евро поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В 07:04 в пятницу, 2 декабря, евро повысился в цене на 1,25% и составил 65,2 рубля. Спустя минуту валюта замедлила рост и снизилась до 64,87 рубля.
Вместе с тем доллар демонстрировал рост на 0,04% и достиг 61,51 рубля.
До этого евро поднялся выше 64 рублей впервые с 12 октября. Отмечалось, что на форексе он рос на 0,8%, до 1,048 доллара. Стоимость доллара составила 64,01 рубля.
Ранее эксперт спрогнозировал будущее рубля, доллара и евро в 2023 году. По его словам, в следующем году продолжится действие факторов, направленных на укрепление российской валюты.
Специалист также высказал надежду на выход из кризиса и появление спроса на нефть, что сможет поддержать российский рубль.
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