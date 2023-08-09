ЦБ РФ допустил повышение ключевой ставки на заседании в сентябре

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Банк России фиксирует высокий недельный прирост цен, связывает это с колебанием курса рубля и ростом внутреннего спроса. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью газете "Известия".

"Сейчас мы видим высокие недельные приросты цен. И это во многом связано с колебанием курса. Но не менее значимым является и активный рост внутреннего спроса в последние месяцы", – заявил он.

По его словам, скорость переноса курса валют в цены зависит от товарной группы, например снижение импорта по плодоовощной продукции будет быстрее, а по электронике – медленнее. Заботкин отметил, что основным фактором инфляции в стране все же является динамика внутреннего спроса.

Зампред Банка России считает, что ЦБ может повысить ключевую ставку уже на следующем заседании, которое пройдет в середине сентября.

"Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются", – заявил он.

Заботкин отметил, что для возвращения инфляции на целевой уровень в 4%, "исходя изо всех предпосылок", с большой долей вероятности потребуется больше чем одно повышение, которое ЦБ сделал в июле.

По словам Заботкина, в Банке России полагают, что фаза восстановительного роста в основном завершена и общая экономическая активность вернулась к потенциальным возможностям экономики.

Он также заявил, что переход к более низкому уровню цели по инфляции, чем сейчас, займет несколько лет.

Днем 21 июля ЦБ РФ решил поднять ключевую ставку спустя большой промежуток времени на 1 процентный пункт, до 8,5%.

Отмечалось, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и будет направлена на возвращение инфляции к 4% уже в следующем году. До этого ставка составляла 7,5%.



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