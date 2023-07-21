Банк России поднял ключевую ставку до 8,5% после длительной паузы

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Центробанк РФ решил поднять ключевую ставку спустя большой промежуток времени на 1 процентный пункт, до 8,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Банке России отметили, что нынешние темпы прироста цен превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Также растет и внутренний спрос, но он превышает возможности расширения российских производств, что приводит к усилению инфляции в стране.

"Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году", – указано в сообщении.

Отмечается, что регулятор намерен принимать дальнейшие решения относительно ключевой ставки с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики. В том числе будут оцениваться появляющиеся риски, возникающие как внутри, так и с помощью внешних экономических условий.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", – добавили в ЦБ РФ.

Согласно данным регулятора, годовой темп инфляции на 17 июля вырос до 3,6%, в мае он составлял 2,5%, июне – 3,3%.Прогноз по средней ключевой ставке до конца года должен остаться в диапазоне 8,5–9,3%.

Также Центробанк РФ отметил, что лучший прогноз по ВВП в текущем году составил 1,5–2,5%, в 2026 году он будет находиться в этих же значениях.

"Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", – резюмировало ведомство.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина допускала, что ЦБ РФ может повысить ключевую ставку, но в этом вопросе следует анализировать масштабы и частоту. До этого ставка составляла 7,5%.



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