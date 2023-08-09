Курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных торгов.

В ходе торгов на 16:33 по московскому времени американская валюта выросла на 96 копеек и достигла 98,06 рубля. В то же время курс евро поднялся на 1,41 рубля, до 107,87 рубля. В свою очередь, юань подорожал на 14 копеек, до 13,56 рубля.

По состоянию на 10:52 9 августа европейская валюта подорожала до 107,02 рубля. Юань – до 13,503 рубля, а доллар – до 97,41 рубля.

Накануне эксперты заявляли, что ослабление рубля имеет значительный проинфляционный потенциал, который еще не проявился в полной мере.

Аналитики считают, что падение рубля на 30% по отношению к доллару и евро может стать причиной роста потребительских цен на 1,5–3 процентных пункта.

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