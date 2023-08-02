В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями

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Российская экономика продемонстрировала свою прочность и выдержала санкционный удар от Запада. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В материале уточняется, что "провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени" из-за начала спецоперации на Украине, "идентичен тупиковой ситуации на поле боя".

По данным издания, в первое время у России были проблемы с импортом микрочипов для военной промышленности, которые удалось решить, и теперь Москва обладает возможностью наносить удары высокоточным оружием на ежедневной основе.

Кроме того, в Wall Street Journal отмечают, что несмотря на введение ограничений на продажу российской нефти, она не потеряла своей привлекательности, и ее продолжают покупать. Газета пишет, что добыча углеводородов в России снизилась лишь незначительно.

Эксперты отмечают, что устойчивость экономики России обусловлена значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса и переориентацией внешней торговли на восточных партнеров.

Ранее президент России Владимир Путин назвал развитие экономики базой для решения всех стоящих перед страной задач. Он выразил надежду, что российский парламент и впредь будет находить "развязки и приемлемые решения", которые послужат на благо России.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также сообщал, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается не менее чем на 2%. Он подчеркнул, что ненефтегазовые доходы бюджета по итогам 2023 года превысят запланированные показатели на 1 триллион рублей.

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