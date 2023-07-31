Путин назвал развитие экономики базой для решения проблем России

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Развитие экономики является базой для решения всех стоящих перед Россией задач, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В вопросах социального характера, экономического развития экономика – база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной", – приводит ТАСС слова Путина в ходе разговора с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Президент также выразил надежду, что российский парламент и впредь будет находить "развязки и приемлемые решения", которые послужат на благо России.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП России в 2023 году может полностью компенсировать прошлогоднее снижение.

Как отметил российский лидер, за полгода доходы РФ от нефти и газа увеличились на 17,8%, при этом только с апреля по июнь они росли на 43,5%. Это говорит об укреплении реального сектора экономики РФ и расширении отечественного производства, считает он.

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