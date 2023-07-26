Песков заявил, что Путин не обсуждал цены на топливо на совещании по экономике

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Президент России Владимир Путин не обсуждал цены на топливо на совещании по экономике, которое прошло накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, вчера цены на топливо не обсуждались", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне на совещании с правительством Путин коснулся темы инфляции в РФ. Он подчеркнул, что, несмотря на позитивные показатели в экономике, власти видят основные риски для социально-экономического развития.

Российский лидер призвал кабмин сохранить ценовую стабильность и обеспечить баланс спроса и предложения. Как подчеркнул Путин, ведущую роль в этом вопросе отводится правительству РФ.

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