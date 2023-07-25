Рост ВВП РФ в 2023 году может полностью перекрыть прошлогоднее снижение – Путин

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Рост ВВП России по итогам текущего года, как ожидается, компенсирует прошлогоднее падение показателя. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Если за <...> за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1%, то за январь – май текущего года вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая – до 5,4%. Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%", – сказал президент.

В ходе своего выступления он также затронул вопрос доходов РФ от нефти и газа. По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года они увеличились на 17,8%, при этом только с апреля по июнь они росли на 43,5%. Это говорит об укреплении реального сектора экономики РФ и расширении отечественного производства, считает он.

Что касается социально-экономического развития страны, то одним из факторов риска здесь президент видит рост инфляции. Пока она сохраняет умеренные значения, но уже фиксируются признаки ее раскручивания. Президент связывает это с тем, что предложение производителей из РФ отстает от спроса на их продукцию.

"Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", – подытожил российский лидер, обращаясь к участникам совещания.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что по итогам первого квартала текущего года внешний долг России по отношению к ВВП страны опустился до отметки в 15,45%, минимального показателя за всю историю. В денежном выражении госдолг РФ сейчас оценивается в 354,8 миллиарда долларов.

Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года