В ЦБ РФ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки

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Центробанк РФ не исключает того, что ключевая ставка может быть повышена регулятором на ближайших заседаниях совета директоров, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки", – сказала она.

Глава Банка России добавила, что нынешнего повышения ключевой ставки может быть достаточно, однако ее повышение в перспективе более вероятно.

По ее словам, повышение ставки будет определяться поступающими данными, которые будут влиять на оценку экономической ситуации и соблюдения баланса рисков для достижения цели по инфляции в рамках 4% в следующем году.

Также в ходе обсуждения ключевой ставки, регулятор обсуждал ее повышение до 75 или 100 базисных пунктов, подчеркнула Набиуллина.

"Были предложения и более радикальные, в том числе для того, чтобы дальше минимизировать необходимость повышения ставки. Но с учетом анализа ситуации, оценки всех балансов и рисков мы приняли решение, что повышение ставки на 100 базисных пунктов будет более оптимальным решением", – сказала глава ЦБ.

Набиуллина считает, что нынешнего подъема ставки может оказаться достаточно, однако в будущем может потребоваться дополнительное ужесточение.

"Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то по нижней границе, возможно, что и нынешнее повышение будет достаточным, но, на наш взгляд, более вероятным является повышение ставки на следующих заседаниях", – резюмировала она.

Днем 21 июля ЦБ РФ решил поднять ключевую ставку спустя большой промежуток времени на 1 процентный пункт, до 8,5%.

Отмечалось, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и будет направлена на возвращение инфляции к 4% уже в следующем году. До этого ставка составляла 7,5%.



Центробанк РФ повысил ключевую ставку после длительной паузы