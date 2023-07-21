Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) по итогам первого квартала 2023 года опустился до минимального за всю историю значения в 15%, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ЦБ.

В мае в Банке России подсчитали, что задолженность перед нерезидентами по итогам 2022 года составляла 16,6%. Это минимальный показатель с 1993 года.

По итогам первых трех месяцев текущего года объем внешнего долга России продолжил снижаться до 15,45%. В денежном выражении государственный и корпоративный долг страны оценивается в 354,8 миллиарда долларов.

Максимальный уровень внешнего долга России к ВВП был зафиксирован в 1999 году. Он составлял 91%.

Ранее сообщалось, что согласно оценке Банка России, в первом квартале 2023 года спад ВВП РФ составил 2,3% в годовом выражении, однако во втором квартале прогнозируется рост российской экономики на 4,2%.

Кроме того, Центробанк отметил, что более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности в январе – марте этого года, а также сохраняющаяся вблизи минимальных уровней безработица позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5–2%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в экономике России находится под абсолютным контролем. По его словам, в РФ зафиксировали достаточно хорошие макроэкономические показатели.

До этого стало известно, что Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик впервые с 2014 года.

Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года