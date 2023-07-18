Силуанов объяснил фронтальное сокращение бюджета

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Минфин РФ анонсировал фронтальное сокращение бюджета. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

Он объяснил, что при фронтальном сокращении равномерно снижаются расходы по всем министерствам и ведомствам. Также бывают точечные сокращения, когда те или иные мероприятия отменяются или переносятся.

Министр подчеркнул, что сокращение не коснется расходов социального характера, а именно зарплат, пенсий, пособий. Они, наоборот, возрастут. Также под сокращение не подпадут расходы на оборону и безопасность страны.

Силуанов заметил, что к статьям, подпадающим под фронтальное сокращение, отнесено 4,5 триллиона рублей, объем расходной части бюджета при этом составляет чуть больше 29 триллионов рублей. Поэтому перераспределение 10% на важные в текущий момент для РФ мероприятия не так уж и страшно, успокоил он.

Говоря об эффекте, который сокращение окажет на экономику, министр сказал, что на инфляцию влияет много факторов, в том числе курс, динамика денежной массы, дефицит бюджета. По его словам, чем больше дефицит бюджета, тем больше власти должны продать банкам долговых бумаг для его покрытия.

Он добавил, что банки берут деньги для покупки гособлигаций из вкладов населения, счетов предприятий или они могут использовать деньги Банка России. Когда средства дает Центробанк, они увеличиваются. При этом, если у них отсутствует товарная масса, растут цены.

Когда увеличивается дефицит, деньги перераспределяются из экономики на бюджетные траты, продолжил Силуанов, если бы они работали для инфраструктуры, строек, кредитования предприятий, то эффект на инфляцию был бы меньше, чем финансирование текущих затрат для бюджета. Это связано с тем, что деньги уходят сразу на рынок потребителя, увеличивая спрос на товары, что влияет на цены.

Министр заявил, что в настоящий момент потребительский спрос растет, потому что увеличиваются расходы бюджета, денежная масса. Это влияет на динамику цен.

"Задача правительства и ЦБ – не допустить неконтролируемое повышение инфляции. Поэтому дефицит бюджета должен быть под контролем", – подвел он итог.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин сказал, что власти обязуются выполнить все социальные обязательства перед россиянами при появлении любых обстоятельств. Также он отметил, что в РФ сейчас фиксируется один из самых низких показателей инфляции в мире.

Центробанк, в свою очередь, допустил временное снижение уровня цен в августе-сентябре этого года. Это связано с тем, что общий индекс цен часто снижается в конце лета – начале осени, уточнил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

Силуанов сообщил о замедлении инфляции в России