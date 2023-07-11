Мишустин заявил, что власти выполнят все социальные обязательства перед гражданами РФ

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что власти обязуются выполнить все социальные обязательства перед гражданами РФ при появлении любых обстоятельств. Его слова приводит ТАСС.

В ходе совещания он также заявил, что власти продолжат решать другие первоочередные задачи государства.

Вместе с этим Мишустин отметил, что в России на данный момент фиксируется один из самых низких показателей инфляции в мире.

"Инфляция остается умеренной: с января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. Это сегодня один из самых низких показателей в мире", – поделился глава кабмина.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых – это вселяет надежду, что все задачи будут решены. Он провел встречу с Мишустиным, который отметил, что за пять месяцев этого года рост ВВП составил 0,6%, а инфляция за год не должна превысить 5%.

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