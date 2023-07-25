Путин заявил о рисках роста инфляции и поручил сохранить ценовую стабильность

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Инфляция в России сейчас умеренная, но есть риски ее ускорения, поэтому надо сохранить ценовую стабильность экономики, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством.

Он подчеркнул, что, несмотря на позитивные показатели в экономике, власти видят основные риски для социально-экономического развития. По словам президента, уже отмечаются признаки ускорения инфляции, и причина этого в том, что предложение российских производителей отстает от спроса.

"Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", – сказал Путин.

Он отметил, что ведущая роль в этом вопросе отводится правительству, которое должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее рассказал, что в России ускорилась инфляция, что вызвано падением мировых цен на нефть и газ.

Он отметил, что следствием стабилизации российской экономики стала повышенная потребность в валюте, необходимой для покупки импортных товаров. Это в конечном итоге и привело к падению курса рубля.

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