Экономист назвал причину ускорения инфляции в России

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В России ускорилась инфляция, что вызвано падением мировых цен на нефть и газ. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Снизились поступления валюты в страну, а санкции привели к тому, что часть нашей продукции перестала переступать на европейские рынки", – указал экономист.

Он отметил, что следствием стабилизации российской экономики стала повышенная потребность в валюте, необходимой для покупки импортных товаров. Это в конечном итоге и привело к падению курса рубля.

Ранее 17 июля курс евро в ходе торгов превысил отметку в 102 рубля. Доллар тем временем торговался на отметке 90,82 рубля, а юань – 12,65 рубля.



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