Платежный баланс России ушел в минус впервые за три года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Платежный баланс РФ впервые с августа 2020 года показал отрицательное значение. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, опубликованные на сайте регулятора.

Так, в январе – июне профицит текущего счета платежного баланса составил 20,2 миллиарда долларов. Сальдо счета текущих операций в июне стало отрицательным – минус 1,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что одной из причин этого является сезонный фактор – сокращение торгового баланса товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что в прошлом году долги компаний перед бюджетом РФ выросли на 545 миллиардов рублей по сравнению с 2021 годом, достигнув 2,5 триллиона рублей.

До этого в Центробанке РФ связали падение курса рубля со снижением продаж валютной выручки экспортерами. Так, за июнь рубль ослаб к доллару на 10,4%. В то же время объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая снизился на 22,9%, до 7 миллиардов долларов.

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