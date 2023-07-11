В России создадут единый реестр должников госказны

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета. В пилотном режиме он формируется в рамках централизованного учета, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Предложение о разработке подобного реестра поступило еще в 2021 году от Счетной палаты (СП). Предполагалось, что ресурс позволит улучшить качество учета дебиторской задолженности, так как поможет госорганам оценивать надежность контрагентов еще на этапе заключения договора.

Дебиторская задолженность перед казной возникает у ведомств во время заказа различных работ или товаров. Она погашается при исполнении обязательства или, если оно было сорвано, при взыскании денег.

В Счетной палате рассказали, что в начале текущего года была утверждена "дорожная карта" по созданию единого информпространства о состоянии дебиторки по неналоговым доходам. Это нужно для разработки электронного реестра должников бюджета.

В СП уточнили, что срок исполнения – 2027 год. В марте–апреле Счетная палата протестировала функциональность реестра, после чего отправила на доработку Минфину и Казначейству.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова пояснила, что создание подобного ресурса необходимо для упорядочения процесса управления дебиторкой, а также ее взыскания.

Помимо этого, единый реестр поможет сделать процесс госзакупок еще более прозрачным, так как большие объемы просроченных долгов находятся на подрядчиках министерств.

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