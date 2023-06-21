Сергей Собянин рассказал о способах увеличения доходов бюджета Москвы

Фото: Агентство ''Москва''/Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о том, как формируется бюджет Москвы и что является основой роста городской казны в 2023 году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова мэра столицы.

Глава города отметил, что работа над ростом доходов ведется на протяжении последних 12 лет.

По словам Собянина, в Москве самый активный и творческий малый бизнес.

"Каждый бизнесмен или самозанятый платит в бюджет вроде бы немного. Но когда речь идет о миллионах людей, то вместе они обеспечивают сотни миллиардов рублей доходов – четверть бюджета Москвы", – поделился градоначальник.

Кроме того, Собянин выделил еще три источника постоянного роста доходов:

московское благоустройство, которое повышает качество жизни и привлекает более серьезных специалистов и более богатый бизнес;

льготы для промышленности, благодаря которым растет производство и прибавляются отчисления;

традиционные налогоплательщики – банки, страховщики, строители, торговля, IT и многие другие.

Ранее сообщалось , что комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы заключил 16 соглашений, направленных на развитие промышленности и создание более комфортной среды в столице в рамках прошедшего ПМЭФ-2023.

Отмечалось, что с городом теперь сотрудничают крупные производители, девелоперы, финансовые организации, федеральные и региональные ведомства.

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