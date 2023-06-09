Собянин: Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Власти столицы выполняют все социальные обязательства перед москвичами, заявил Сергей Собянин в рамках своего выступления на конференции Московского городского регионального отделения "Единой России".

"Очень важно уделять внимание социальной поддержке москвичей, делать ее более адресной, более ощутимой, то, чем мы занимались все эти годы", – подчеркнул градоначальник.

По словам мэра Москвы, иногда поступают жалобы на то, что этому направлению уделяется мало внимания. Однако на деле ситуация обстоит иначе, заверил Собянин. Он обратил внимание, что расходы бюджета на социальную поддержку жителей были увеличены в два раза. Теперь помощь оказывается технологично и адресно, соцподдержка стала более понятной и доступной, подчеркнул мэр.

Собянин указал на необходимость развивать и дальше это направление, несмотря на то что существуют определенные экономические ограничения.

Градоначальник также отметил, что политика столичного правительства сохраняет социальную направленность. В Москве возвели свыше 500 образовательных зданий, детских садов и школ, уточнил он. Однако Собянин сообщил, что еще около тысячи объектов требуют реновации. В связи с этим следует заняться обновлением материальной базы, считает мэр.

Он пообещал, что в ближайшей перспективе будет организована масштабная работа по модернизации городских школ.

Ранее Московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра города. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак назвал выборы мэра Москвы главным политическим событием и отметил, что задача партии – обеспечить победу кандидату Собянину.

Мосгоризбирком (МГИК) объявил, что голосование на выборах мэра состоится в трехдневном формате – с 8 по 10 сентября. Как объяснили в МГИК, такое решение принято исходя из его эффективности, показанной во время пандемии коронавируса.



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