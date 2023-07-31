Силуанов назвал основной фактор ослабления курса рубля

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Недавнее ослабление курса рубля произошло из-за торгового баланса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.

"Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж", – подчеркнул он.

По словам министра, объемы вывода валюты от продажи бизнеса не смогут превышать 1 миллиарда долларов в месяц.

Глава ведомства указал, что в 2022 году экспортные цены на углеводороды оказались высокими, импорт же уменьшился. В настоящее время он восстановился, а цены на товары стали ниже прошлого года, добавил Силуанов.

"Особенно это видно по ценам на газ – в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень", – заключил министр.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что в ближайшее время американская валюта продолжит держаться на уровне 90 рублей за единицу. Ситуация, по его словам, остается стабильной. Особых скачков в стоимости доллара, вероятнее всего, не будет, предположил он.

До этого стало известно, что Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием наличных долларов и евро у физических лиц, а также повысит комиссию за внесение наличных рублей через кассы на сумму до 200 тысяч рублей. При этом валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в приложении и онлайн-банке.

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