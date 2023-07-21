Набиуллина объяснила ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главным фактором ослабления рубля в июне–июле 2023 года стало одновременное снижением экспорта и рост импорта в российской экономике. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, основной фактор движения курса в июне–июле – это последствия происходившего в последние несколько месяцев снижения экспорта при одновременно выросшем импорте. Обычно ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не произошло", – сказала она.

Глава ЦБ пояснила, что снижения импорта не произошло из-за того, что он закупается в РФ по курсу на день заключения договора поставки некоторое время назад. Вторую же причину можно объяснить тем, что увеличение внутреннего спроса приводит к увеличению спроса на импорт.

Набиуллина заключила, что ослабление рубля демонстрирует рост внутреннего спроса в РФ.

Как ранее следовало из финансовых рисков ЦБ, падение курса рубля произошло из-за снижения продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%. Незначительное влияние на месячную динамику курса рубля также оказали внутриполитические события 23–25 июня.



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