Силуанов заявил, что рост ВВП по итогам 2023 года ожидается более чем на 2%

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается не менее чем на 2%. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Минэк сейчас работает над уточнением макропрогноза, он будет положен в основу бюджета на 2024–2026 годы. Видим, что ряд показателей выглядят более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете. Рост ВВП ожидается больше 2%", – заявил министр.

Кроме того, Силуанов рассказал, что ненефтегазовые доходы бюджета по итогам 2023 года превысят запланированные показатели на 1 триллион рублей. По словам министра, это произойдет за счет роста НДС, оборотных налогов и разового налога со сверхдоходов бизнеса.

Глава Минфина также рассказал о причинах недавнего ослабления рубля. По его словам, падение курса рубля связано с торговым балансом, а именно с притоками и оттоками валюты в страну. Министр отметил, что летом спрос на валюту также возрастает во время отпусков.

При этом Силуанов заявил, что предсказуемый курс рубля принципиален для Минфина. Он отметил, что несмотря на то, что бюджет получает дополнительные доходы при слабом рубле, курс национальной валюты влияет на инфляцию.

"А контроль за уровнем инфляции – это приоритетный вопрос правительства и ЦБ, потому что от нее, прежде всего, страдают самые незащищенные слои населения", – подчеркнул министр.

Ранее Силуанов также заявлял, что план по ненефтегазовым доходам бюджета России в 2023 и 2024 годах будет превышен. По его прогнозу, превышение может быть существенным, однако точных цифр министр не называл.

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года