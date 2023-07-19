В Минфине спрогнозировали превышение плана по ненефтегазовым доходам РФ

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План по ненефтегазовым доходам бюджета России в 2023 и 2024 годах будет превышен. С таким прогнозом выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что превышение будет существенным, передает РИА Новости.

В январе Владимир Путин заявил, что решать вопросы относительно развития страны удается благодаря дополнительным ненефтегазовым доходам. По его информации, они составляют 200 миллиардов рублей.

До этого он подчеркивал, что необходимо добиться суверенного развития России. По его мнению, негативные сценарии, которые предрекали противники, не оправдались.

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года