15:28Политика
Путин призвал добиться суверенного развития, вопреки внешнему давлению
Фото: kremlin.ru
В ближайшее время необходимо добиться суверенного развития, вопреки внешнему давлению, заявил Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
Он подчеркнул, что никакие негативные сценарии, которые противники предрекали России, не оправдались.
"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло", – сказал глава государства.
Ранее Путин подписал закон о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Законопроект закрепляет уголовное наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также спонсирование подобной деятельности.
Уголовное наказание также будет установлено за обучение диверсионной деятельности и создание сообществ такого типа.
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