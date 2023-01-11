Путин призвал добиться суверенного развития, вопреки внешнему давлению

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В ближайшее время необходимо добиться суверенного развития, вопреки внешнему давлению, заявил Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что никакие негативные сценарии, которые противники предрекали России, не оправдались.

"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло", – сказал глава государства.

Ранее Путин подписал закон о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии. Законопроект закрепляет уголовное наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также спонсирование подобной деятельности.

Уголовное наказание также будет установлено за обучение диверсионной деятельности и создание сообществ такого типа.

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