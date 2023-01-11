Дополнительные ненефтегазовые доходы позволяют РФ решать вопросы развития – Путин

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Владимир Путин в ходе первого в 2023 году заседания с членами правительства РФ заявил, что решать вопросы относительно развития страны удается благодаря дополнительным ненефтегазовым доходам.

"Мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, причем они связаны не с нефтяными, не с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами, составляют 200 миллиардов рублей предварительно", – отметил глава государства.

По его словам, это также позволяет решать другие важные задачи страны.

Ранее Путин сообщил, что в ближайшее время необходимо добиться суверенного развития России, вопреки давлению и угрозам со стороны Европейского союза и стран Запада. Также он подчеркнул, что никакие негативные сценарии, которые предрекали противники, не оправдались.



Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития

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