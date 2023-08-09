Курс евро на Мосбирже превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года

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Курс евро на Московской бирже стал выше 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:52 по московскому времени европейская валюта подорожала на 56 копеек, до 107,02 рубля.

Согласно данным торгов, юань обновил максимум с марта 2022 года, подорожав до 13,503 рубля. При этом доллар вырос на 31 копейку, до 97,41 рубля.

Немногим ранее сообщалось, что курс рубля в начале торгов на Московской бирже снова снизился по отношению к доллару, юаню и евро. По состоянию на 07:01 валюта США выросла на 13 копеек, до 97,23 рубля. Китайская валюта подорожала на 3 копейки, до 13,45 рубля, а евро – на 34 копейки, до 106,8 рубля.

До этого эксперты заявляли, что ослабление рубля имеет значительный проинфляционный потенциал, который еще не проявился в полной мере. Аналитики уверены, что падение рубля на 30% по отношению к доллару и евро может стать причиной роста потребительских цен на 1,5–3 процентных пункта. При этом сейчас проинфляционный потенциал не так заметен из-за формирования объема торговых запасов в розничной торговле при относительно стабильном валютном курсе.



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