Курс доллара в начале торгов вырос до 97,23 рубля

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Курс рубля в начале торгов на Московской бирже снова снизился по отношению к доллару, юаню и евро.

Доллар расчетами на 07:01 вырос на 13 копеек, до 97,23 рубля. Юань подорожал на 3 копейки, до 13,45 рубля, а евро – на 34 копейки, до 106,8 рубля.

Ранее эксперты заявили, что ослабление рубля имеет значительный проинфляционный потенциал, который еще не проявился в полной мере.

Согласно данным аналитиков, падение рубля на 30% по отношению к доллару и евро может стать причиной роста потребительских цен на 1,5–3 процентных пункта. При этом сейчас проинфляционный потенциал не так заметен из-за формирования объема торговых запасов в розничной торговле при относительно стабильном валютном курсе.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал основным фактором ослабления рубля торговый баланс. Глава ведомства указал, что в 2022 году экспортные цены на углеводороды оказались высокими, импорт же уменьшился. В настоящее время он восстановился, а цены на товары стали ниже прошлого года.



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