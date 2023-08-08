В ВШЭ оценили влияние ослабления рубля на цены

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Ослабление рубля имеет значительный проинфляционный потенциал, который еще не проявился в полной мере. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование экспертов Центра развития Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

Согласно данным аналитиков, падение рубля на 30% по отношению к доллару и евро может стать причиной роста потребительских цен на 1,5–3 процентных пункта. При этом сейчас проинфляционный потенциал не так заметен из-за формирования объема торговых запасов в розничной торговле при относительно стабильном валютном курсе.

Однако эксперты считают, что с сокращением запасов ослабление рубля станет более заметным для россиян. Инфляция на продукты может достигнуть 4,8%, непродовольственные товары – 6,4%, платные услуги – 6,6%.

В исследовании также говорится, что в 2024 году с помощью действий Центробанка РФ инфляция в стране вернется к показателю в 4%.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал основным фактором ослабления рубля торговый баланс. Глава ведомства указал, что в 2022 году экспортные цены на углеводороды оказались высокими, импорт же уменьшился. В настоящее время он восстановился, а цены на товары стали ниже прошлого года.



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