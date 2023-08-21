Курс доллара на Мосбирже опустился до 93,73 рубля

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Курс доллара опустился ниже 94 рублей. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

По данным на 07:08 по московскому времени, доллар подешевел на 3 копейки и торговался на бирже по 93,73 рубля. При этом максимальное значение доллара в ходе открытия торгов составляло 94,18 рубля.

Между тем евро упал в цене на 12 копеек и стал стоить 101,78 рубля. Юань торговался на бирже по 12,78 рубля (-5 копеек).

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что мер, предпринятых Центробанком России для укрепления рубля, может оказаться достаточно. Он напомнил, что ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 12%. При этом если регулятор увидит, что курс рубля по-прежнему ослабляется, им будут приняты дополнительные меры, считает эксперт.



ЦБ РФ внепланово повысил ключевую ставку на 3,5%