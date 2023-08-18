Стоимость биткоина резко упала до 25,4 тысячи долларов

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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии в ночь на 18 августа резко опустилась до отметки в 25,392 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По состоянию на 01:10 по московскому времени цена биткоина находилась на уровне 26,152 тысячи долларов.

Ранее первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что введение цифрового рубля в систему российской экономики может состояться в 2025–2027 годах.

По ее словам, уже в 2025 году россияне смогут расплачиваться цифровыми деньгами или переводить их на счета. При этом хранить в валюте накопления и получать кредиты не получится, пояснила Скоробогатова.