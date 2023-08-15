Юрист рассказал, как распознать мошенничество с цифровым рублем

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Мошенники могут воспользоваться появлением цифрового рубля. Одной из преступных схем станет предложение купить физическую валюту, хотя у данного типа денежных средств нет материальной формы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

Эксперт напомнил, что счет в цифровых рублях можно открыть только при заключении договора с Банком России. Чаще всего злоумышленники похищают деньги с банковских счетов при помощи психологических приемов манипулирования людьми (мошенники убеждают жертв открыть доступ к счетам или самостоятельно перевести средства), а не в результате хакерской атаки, подчеркнул он.

Юрист добавил, что нельзя сообщать посторонним пароли, номера счетов, кошельков и ПИН-коды. По его мнению, если кто-то звонит и пытается узнать любую финансовую информацию, лучше прекратить разговор и позвонить в обслуживающий банк. Также не следует переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем непонятных отправителей.

Помимо этого, мошенники могут предложить инвестировать в цифровой рубль, апеллируя к биткоину. Потенциальным жертвам предлагают одними из первых "вложиться" в валюту, обещая рост курса. В реальности депозит, вносимый жертвой, становится собственностью злоумышленника, заключил Русяев.

В конце июля Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Документ, за исключением ряда положений, вступил в силу с 1 августа 2023 года. Валюту будут выпускать наряду с уже существующими формами денег.

Совет директоров Центробанка утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными, что обеспечит для них максимальную доступность операций с цифровой валютой.

Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля