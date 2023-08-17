Доллар на Мосбирже упал ниже 93 рублей, евро опустился до 101 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рубль снова укрепился в ходе торгов на Московской бирже. Доллар упал ниже 93 рублей, евро впервые с 1 августа опустился ниже 101 рубля.

Курс американской валюты с расчетами на завтра на 13:01 снизился на 1,96 рубля, до 92,7 рубля, юаня – на 26 копеек, до 12,64 рубля, евро – на 2,41 рубля, до 100,8 рубля.

Ранее на фоне ослабления рубля Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. Регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае выявления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%