Экономист допустил снижение курса доллара до 90 рублей после решения ЦБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Повышение ключевой ставки будет способствовать укреплению российской валюты и в перспективе может снизить курс доллара до 90 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В последние время наблюдался рост курса иностранной валюты. В понедельник, 14 августа, доллар перешагнул отметку в 101 рубль. Такой показатель фиксируется впервые с марта прошлого года. Вместе с тем 15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых.

По словам Остапковича, это должно положительно повлиять на ситуацию с рублем. "Повышение ключевой ставки всегда ведет к снижению инфляции и к улучшению позиции национальной валюты", – пояснил эксперт.

Однако не стоит ждать, что курс доллара после повышения ключевой ставки быстро снизится, уточнил он. По словам экономиста, укрепление рубля будет происходить постепенно.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Моментально, завтра же, доллар, конечно, не упадет. Но в длительном по времени периоде будет укрепление российской валюты.

"Нужно посмотреть дальнейшую риторику ЦБ. Остановится ли он только на повышении ключевой ставки или будет принимать какие-то другие меры корректировки, в частности ограничивать вывоз экспортной выручки. Но я думаю, что даже шаг в 12% может сбить доллар до 90 рублей. Однако это в моменте. Как пойдет ситуация дальше, например, доллар же может быть сбит до 90 рублей только на неделю, надо смотреть", – подчеркнул специалист.

Экономист также не исключил, что в следующий раз ЦБ может снова повысить ключевую ставку. "Я думаю, что это не последнее повышение со стороны Центробанка. Он сейчас посмотрит за реакцией экономических агентов и будет дальше принимать решение. Вполне возможно, что еще на 100–150 пунктов они повысят ключевую ставку", – предположил Остапкович.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал, с чем связно ослабление национальной валюты и ускорение инфляции. По его словам, мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) является основной причиной сложившейся ситуации. Вместе с тем он подчеркнул, что у Банка России имеются все нужные инструменты для ее нормализации.

