ЦБ РФ не будет покупать китайские юани в рамках бюджетного правила из-за падения рубля

Центробанк решил не покупать китайские юани в рамках бюджетного правила. Решение принято на фоне падения национальной валюты.

Сигналом к действию послужил биржевой курс – 98 рублей за доллар. Регулятор решил сбить спрос на валюту, чтобы усилить позиции рубля. Такая мера говорит об обеспокоенности Банка России текущей ситуацией, считают эксперты.

При этом Центробанк подчеркнул, что продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств из Фонда национального благосостояния. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.