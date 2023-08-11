Доллар на Мосбирже повысился до 97,57 рубля

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Рубль в начале торгов на Московской бирже ослабел по отношению к доллару и юаню.

Курс доллара на 07:04 вырос на 11 копеек, до 97,57 рубля, юань подорожал на 1 копейку, до 13,48 рубля. При этом евро потерял 27 копеек, составив 107,28 рубля.

Ранее эксперты заявляли, что ослабление рубля имеет значительный проинфляционный потенциал, который еще не проявился в полной мере.

Аналитики считают, что падение рубля на 30% по отношению к доллару и евро может стать причиной роста потребительских цен на 1,5–3 процентных пункта.

Рубль стал одной из самых слабых валют в мире