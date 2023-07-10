Эксперт назвал автомобили, которые могут попасть в группу риска по угонам

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Чаще всего в России угоняют автомобили марки Lada, так как они являются лидерами рынка и привлекают внимание. Об этом вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что в ближайшие три года начнут больше похищать китайский транспорт. Возглавляет топ риска седан Kaiyi, который начали производить на "Автоторе", из-за большого спроса, считает эксперт.

"Что касается других китайских марок, нужно смотреть на то, какие из них будут в числе самых массовых авто. Например, кроссоверы из Китая особо не поменяют статистику, потому что продаются в небольшом количестве", – подчеркнул Шапарин.

По словам специалиста, также останутся подверженными угону KIA Rio и Hyundai Solaris, так как это массовые автомобили. Toyota Land Cruiser пользуется популярностью в странах Закавказья, поэтому также привлекает внимание злоумышленников. При этом автомобили "большой немецкой тройки", а именно BMW, Audi и Mercedes-Benz, имеют хорошую защиту от угона, преступники не останавливают на них свой выбор, заключил Шапарин.

В марте сервис "Автотека" заявил, что самой неугоняемой моделью на протяжении последних 6 месяцев стала Peugeot 308. Кроме этого, в топ-3 марок, по которым не было выявлено угонов, вошли Opel Corsa и Skoda Fabia.

До этого Сергей Собянин поделился, что после запуска комплексов фотовидеофиксации в Москве сократилось число автомобильных краж на 93%. Так, в прошлом году было зафиксировано 948 случаев угона, в 2012 году – 13 тысяч.

Число автоугонов в Москве сократилось на 93% за последние 10 лет