График поездов изменится на Ленинградском направлении 15–16 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов увеличатся на Ленинградском направлении МЖД 15–16 августа из-за подготовки к запуску в ближайшие дни МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На Ленинградском направлении РЖД продолжают работы по подготовке к запуску D3. В связи с этим интервалы движения 15–16 августа будут увеличены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в указанные дни на Ленинградском и Казанском направлениях железной дороги появятся поезда "Иволга 3.0" и ЭП2Д, характерные для Московских центральных диаметров. Какое-то время они будут ходить в тестовом режиме без пассажиров на всем маршруте будущего МЦД-3.

Определить составы, в которые нет посадки, можно будет по звуковым объявлениям, а также соответствующим надписям на табло головных вагонов и наклейкам на дверях.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки к запуску МЦД-3 с 12 по 14 августа изменится расписание поездов на Казанском направлении МЖД. Некоторые составы выведут из расписания, у других изменится число остановок. Интервалы движения местами увеличатся до 40 минут.

