Три выхода со станции метро "Выхино" закроют на ремонт с 10 по 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Лестницы с платформ к выходам № 1–3 станции московского метро "Выхино" будут закрывать на ремонт в период с 10 по 16 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Выход № 1 будет закрыт с 10 августа по 13 августа с 22:00 до 05:00, № 2 – с 10 августа по 16 августа с 12:00 до 05:00, № 3 – с 13 августа по 16 августа с 22:00 до 05:00.

В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что расписание поездов изменится на Казанском направлении МЖД с 02:00 12 августа до 02:00 14 августа. Причина – подготовка к запуску МЦД-3.

До этого отмечалось, что поезда не будут ходить на участке Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской" с 26 по 28 августа. В это время работники соединят новые станции участка "Селигерская" – "Физтех" с действующей сетью метрополитена.

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют в конце августа